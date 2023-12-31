شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: لاعبو فيوتشر مطلوبون فى الأهلى والزمالك.. وأتقبل العقوبة من اتحاد الكرة بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، أنه لم يتواصل معه أحد من اتحاد الكرة بعد تلك التصريحات التي انتقد فيها فيتوريا لعدم ضمه للمنتخب.

وقال جنش، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2: من مميزات نادي فيوتشر أنه بيت لنا جميعا، ولا أحد يتميز على الآخر، وهناك نظام يسير عليه النادي، وهناك لاعبون في فيوتشر مطلوبون في الأهلي والزمالك كيف لم يتم انضمامهم للمنتخب؟".

وواصل حارس مرمى مودرن فيوتشر، أتقبل العقوبة من اتحاد الكرة، لكن بشرط أن يشرحوا لي السبب؛ لأني لم أرتكب خطأ، أول عام كنت أرى روي فيتوريا يتابع المباريات لكني الآن لا أراه.

وخطف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، الأنظار خلال بطولة السوبر المصري، والتي حصد فيها مودرن فيوتشر الميدالية الفضية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وانضم محمود عبد الرحيم جنش إلى مودرن فيوتشر في موسم 2021-2022، قادماً من نادي الزمالك على سبيل الإعارة بنية البيع، وحجز جنش مقعداً أساسياً في حراسة عرين فريقه الجديد، وبلغ إجمالي مشاركات جنش مع مودرن فيوتشر في جميع البطولات 77 مباراة، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة خلال 32 مباراة، بينما اهتزت شباكه بـ66 هدفاً في المباريات الأخرى.