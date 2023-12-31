شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: جنش أخويا وصاحب صاحبه ومن أوائل الذين وقفوا معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مؤمن زكريا مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، رسالة إلى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، قائلا إنه لاعب مميز.

وقال مؤمن زكريا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2: جنش أخويا وغلبان وصاحب صاحبه ومن أصدق اللاعبين الذين وقفوا بجانبي.

وأضاف: "أنا أتلقى العلاج وأسير بخطى ثابتة وأتمنى لجنش التوفيق".

وخطف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، الأنظار خلال بطولة السوبر المصري، والتي حصد فيها مودرن فيوتشر الميدالية الفضية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وانضم محمود عبد الرحيم جنش إلى مودرن فيوتشر في موسم 2021-2022، قادماً من نادي الزمالك على سبيل الإعارة بنية البيع، وحجز جنش مقعداً أساسياً في حراسة عرين فريقه الجديد، وبلغ إجمالي مشاركات جنش مع مودرن فيوتشر في جميع البطولات 77 مباراة، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة خلال 32 مباراة، بينما اهتزت شباكه بـ66 هدفاً في المباريات الأخرى.