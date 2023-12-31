شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: حصلت على مليون و300 ألف جنيه فقط فى 4 سنوات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، أنه تقاضى مليونا و300 ألف جنيه في 4 سنوات قضاها مع الزمالك، قبل أن ترتفع قيمة عقده لمليون جنيه في الموسم.

وقال جنش، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2: أول عقد لي مع الزمالك كان 250 ألف جنيه، ثم ارتفع 300 ألف في الموسم الثاني، ثم 350 ألف في الموسم الثالث، وبعد ذلك وصل 450 ألف جنيه.

وأوضح أنه لم يلق التقدير الكافي مع الفارس الأبيض.

وأضاف حارس مرمى مودرن فيوتشر، أن النادي رفع عقده بعد ذلك ليصل مليون جنيه ثم مليون و800 ألف، وآخر عقد كان عليه قيمته مليونان و200 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه كان يتمنى استكمال مشواره مع الزمالك والاعتزال في النادي لكنه تعرض للظلم.

وخطف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، الأنظار خلال بطولة السوبر المصري، والتي حصد فيها مودرن فيوتشر الميدالية الفضية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وانضم محمود عبد الرحيم جنش إلى مودرن فيوتشر في موسم 2021-2022، قادماً من نادي الزمالك على سبيل الإعارة بنية البيع، وحجز جنش مقعداً أساسياً في حراسة عرين فريقه الجديد، وبلغ إجمالي مشاركات جنش مع مودرن فيوتشر في جميع البطولات 77 مباراة، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة خلال 32 مباراة، بينما اهتزت شباكه بـ66 هدفاً في المباريات الأخرى.