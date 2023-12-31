شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: لن أتجاوز فى حق أحد مهما اختلفت معه.. وبركات مش موجود فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، إنه لا يخاف من أحد، وأنه لن يهاجم حازم إمام رغم أنه تحدث عنه بشكل غير معلن ولم يذكر اسمه.

وأضاف معوض، عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: أظهر في وسائل الإعلام بشكل منتظم، ويمكنني الكلام عن أى شخص.

وأشار إلى أنه يحترم الجميع، وأنه مهما اختلف مع أحد فإنه لا يمكنه التجاوز في حق أحد.

وكشف سيد معوض عن انقطاع علاقته مع محمد بركات زميله السابق في النادي الأهلي والمنتخب الوطني، قائلا: "بركات غير موجود في حياتي".