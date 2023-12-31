تريزيجيه يشيد بالسعيد وصلاح ويؤكد: مصر ستتوج بلقب أفريقيا

أشاد محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر بالثنائي عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

‏ويستعد تريزيجيه لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر، والتي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير القادم.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: “عبدالله السعيد لاعب بيراميدز اسم كبير سواء داخل أوخارج الملعب، وكذلك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالنسبة لي الأفضل في العالم”.

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وتابع جناح منتخب مصر: “نتطلع لتحقيق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وتعويض خسارة النهائي مرتين من قبل”.

وواصل تريزيجيه: “يتواجد في قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا، العديد من اللاعبين الذين شعروا بألم خسارة النهائي أعوام 2017 و2021”.

وأردف: “مصر ستفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، لأن هذا الجيل يستحق التتويج ببطولة”.

واختتم: “الإعلام له دور كبير في مساعدتنا، ونحتاجه إضافة إلى دور الجماهير التي تدعمنا وتساندنا، لأن نجاحنا ليس لنا فقط ولا يمكننا الحصول على البطولة وحدنا، فنحن نهدف لرفع اسم مصر عاليًا”.