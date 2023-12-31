شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤجل ملف الميركاتو الشتوي للتركيز على ديربي القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، مناقشة ملف الميركاتو الشتوي حتى الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي في الدوري، وذلك لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر المدير الفني للفريق، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة النادي الإسماعيلي في ديربي القناة، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى السابعة مساء غد الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري Nile.

وقام الجهاز الفني للنادي المصري بمراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي، وآخرها مواجهة إنبي التي انتهت بهزيمة الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل مواجهة الاثنين.

كما صرف مجلس إدارة النادي المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، وفي مقدمتهم النيجيري إيزي إيميكا، وذلك لانهاء أزمة اللاعب التي تصدرت المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد وكيله بشكوى النادي لفسخ العقد، لينهي النادي البورسعيدي جميع الأزمات المادية قبل اللقاء المرتقب أمام الإسماعيلي، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين في مباريات الدوري لاستمرار الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل النادي المصري المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.