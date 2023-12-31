شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتمسك ببقاء أنتونى موديست مع الأهلى بعد تألقه فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، ببقاء الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم، بعد تألقه في بطولة السوبر المصري التي حسمها المارد الأحمر بالفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.

وتألق أنتوني موديست عقب مشاركته في مواجهة مودرن فيوتشر وتمكن من تسجيل الهدف الثالث، كما صنع الهدف الرابع الذي سجله كريم فؤاد.

ويراهن مارسيل كولر على تألق وانسجام موديست بشكل قوي مع الفريق الأحمر خلال منافسات الدور الثاني من الموسم، وذلك بعدما بدأت بصماته تظهر في مواجهة فيوتشر بالسوبر المحلي.

واستقر الرأي من جانب إدارة النادي الأهلي على تنفيذ رؤية المدير الفني وغلق الباب أمام رحيل أنطوني موديست أو مقترح فسخ التعاقد معه في شهر يناير.