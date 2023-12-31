شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة المصري فى ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة بالإسكندرية.

ويفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

في شأن آخر، حذر إيهاب جلال مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب في المصري البورسعيدى وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.