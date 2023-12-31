شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تقرر تجديد تعاقد شيكابالا موسماً إضافياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تجديد تعاقد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروى الأول لمدة موسم جديد، بحيث يستمر اللاعب مع الفارس الأبيض حتى نهاية موسم 2024 – 2025، وذلك لما يقدمه شيكابالا مع الفريق فى الفترة الحالية، ومستواه المميز الذى يظهر به في المباريات، بخلاف رغبة الجهاز الفني فى استمرار اللاعب خاصة أنه قائد للكتيبة البيضاء داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ورحب محمود شيكابالا بالاستمرار مع فريق الزمالك لموسم إضافى، حيث وافق على تجديد تعاقده الذى كان من المفترض أن ينتهى بنهاية الموسم الجارى، إلا أن اللاعب أبلغ الإدارة برغبته فى الاستمرار مع الفريق الأبيض وذلك فور عرض أمر التجديد عليه.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة لحسم أمر التجديد، لاسيما أن الإدارة لن تستعجل في تجديد تعاقد اللاعب خاصة وإن الفهد الأسمر أبدى موافقته على التجديد لتصبح الأمور محسومة، ويتبقي فقط الاتفاق على الأمور المادية وتوقيع العقود، والذى قد يكون في النصف الثانى من الموسم الحالي، نظرًا لوجود بعض الملفات العالقة التي تسعى إدارة الزمالك لحلها أولًا.