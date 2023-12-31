شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تمديد تعاقد محمد هانى بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الاهلى على إعلان تمديد تعاقد محمد هانى الظهير الأيمن لفريق الكرة بشكل رسمي، عقب نهاية مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار المقرر انطلاقها فى يناير المقبل.

ورحب محمد هانى بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وفتح خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الأهلى باب المفاوضات مع محمد هانى للاستمرار مع القلعة الحمراء في ظل تألقه اللافت، لاسيما في الموسم الأخير منذ تولى السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب المارد الأحمر الأمر الذى دفع اللاعب للتأكيد على ترحبيه بالبقاء داخل جدران التتش لاسيما أنه أحد أبناء النادى.

وتوصل خالد بيبو لاتفاق مع محمد هانى على القيمة المالية التي سيحصل عليها في العقد الجديد مع تعديل قيمة عقده في الموسم المتبقي من العقد القديم، وليستمر مع النادي لمدة 4 سنوات قادمة حتى صيف 2027.

تأتي خطوة خالد بيبو في تجديد عقود القوام الأساسي للأهلي في الفترة الحالية في بداية مهمته بعد توليه منصف مدير الكرة، لاسيما بعد الانتهاء من تجديد عقد محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة بخلاف الموسم المقبل.