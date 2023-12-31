شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب حل أزمة إيقاف القيد قبل منتصف يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جهوده فى المفاوضات مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى للحصول على موافقة الأخير على تقسيط الغرامة المستحقة على القلعة البيضاء، والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، ليتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد.

ومن المتوقع أن تكون هناك انفراجة فى أزمة إيقاف قيد الزمالك على اقتراب منتصف شهر يناير، نظرًا للمفاوضات التى مازالت مستمرة بين إدارة القلعة البيضاء ومسئولى سبورتتنج لشبونة.

وأكد عضو مجلس الزمالك أن الأمور تقترب من الحسم مع النادى البرتغالى، إلا أن هناك بعض الأمور التي يجرى التفاوض حولها، ومن المتوقع أن يشهد الملف متغيرات بنهاية الأسبوع الجارى.

ويرغب مجلس الزمالك فى التوصل لحل مع إدارة سبورتنج لشبونة حول جدولة المديونية المستحقة، والبالغة مليون ونصف المليون دولار، وذلك خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن النادى من إبرام صفقات لتدعيم صفوف الفريق.