بعد 50 يوما.. موعد مباراة الأهلي المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح النادي الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر المصري، والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية خلال الأيام الماضية.

وحقق الفريق الأحمر الفوز على حساب فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نهائي كأس السوبر المصري، التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

بينما حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

راحة للاعبي الأهلي

وفي المقابل منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام، نظرا لفترة التوقف الحالية نظرا لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويخوض النادي الأهلي مباراة المقبلة بعد حوالي 50 يوما، حيث يواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر أحد أيام 16 أو 17 فبراير 2024، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة، وبنفس رصيد يانج أفريكانز التنزاني الذي لعب أربع مباريات.