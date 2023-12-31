اخبار الرياضه

الزمالك يكشف أسباب تأخر سامسون ونداي

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي الزمالك أسباب تأخر وصول الثنائي المحترف السنغالي إبراهيما نداي والبنيني ساسون، عن العودة إلى القاهرة للانتظام لتدريبات الفريق.

وأوضح نادي الزمالك أن إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق سيعودان إلى القاهرة يوم 2 يناير المقبل، تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق في اليوم التالي.

واضاف النادي أن تأجيل وصول الثنائي إلى القاهرة سببه ظروف الطيران، وقام اللاعبان بالتنسيق مع الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد حسني فيما يخص الموعد الجديد لوصولهما إلى القاهرة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا