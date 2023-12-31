"سهل أقول الحقيقة".. سيد معوض يوجه رسالة نارية لحازم إمام: مش هعمل زيك

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه سيد معوض نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

قال سيد معوض خلال برنامج تلفزيوني عبر قناة "dmc”: "عايز أوجه رسالة لحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هو اتكلم عليا في حلقه كابتن شوبير ومرداش يقول اسمي لكن أنا عارف أنه بيتكلم عليا وانا هنا هقول اسمه ".

وأضاف: "أنا بطلع في الإعلام يومين في الأسبوع مع شبانة وبرامج تانيه وسهل عليا جدآ أتكلم وأقول حقائق كتيرة، لكن أنا مش هعمل كده مش خوفا من حد، أنا مبخفشي من اي حد أيا كان منصبه".

وأوضح: "في حديث بيقول من صفات المنافقين إذا خاصم فجر، وأنا مش كده وعمري ما هبقى كده وبراعي العيش والملح، أنا بس حبيت أوضح الرسالة دي إني بطلع وبتكلم وسهل عليا أقول حاجات كتيرة لكني مش هعمل كده".

وأكمل: "علاقتي منقطعة منذ فترة مع محمد بركات وهو غير موجود في حياتي، ولم أطلب العمل في المنتخبات ولم أتواصل مع أي شخص، وطردت أشخاص كثيرين من حياتي أهمهم بركات".