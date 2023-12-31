شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة كأس الرابطة اليوم فى غياب الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الرابطة دون الأهلي والزمالك.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 7 يناير المقبل.

وأعلن الأهلي والزمالك انسحابهما من المشاركة في بطولة كأس الرابطة، ما كلفهما توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه نتيجة لاعتذارهما عن عدم المشاركة لأسباب مختلفة.

وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة بات التصور الأقرب للبطولة هو تقسيم الفرق المتبقية والبالغ عددها 16 فريقا على 4 مجموعات، بحيث يتأهل متصدرو المجموعات الأربعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة، والذي يقام من مباراتين بنظام خروج المغلوب.