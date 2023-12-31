شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد المنعم الحاج مدرب منتخب مصر ورئيس نادى الترسانة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير وفاة عبد المنعم الحاج، مدرب منتخب مصر الأسبق صباح اليوم الأحد، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "خالص العزاء فى وفاة المغفور له الكابتن عبد المنعم الحاج مدرب منتخب مصر الأسبق ورئيس نادي الترسانة الأسبق ورئيس جمعية قدامي اللاعبين الرياضيين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد اللواء عبدالمنعم الحاج أحد أبناء نادى الزمالك وكانت بدايته مع كرة القدم بفرق ناشئيه فى جيل زامل خلاله النجوم محمد رفاعى ونبيل نصير وأحمد مصطفى ولعب فى مركز الظهير الأيمن .

وتدرج عبد المنعم الحاج فى مختلف المراحل والأعمار السنية حتى صعد للفريق الأول للزمالك وخاض معه مبارتين وديتين ثم إنضم لصفوف نادى الترسانة ويعاصر جيل ذهبى ضم الشاذلى ومصطفى رياض والدهشورى حرب وساهم معهم فى الفوز بدرع الدورى مرة واحدة وكأس مصر مرتين .

وفى عام 1971 أعلن اللواء عبدالمنعم الحاج إعتزاله وإتجه إلى مجال التدريب حيث عمل مدربا لنادى الشمس ونادى المقاولون العرب ثم حصل بعدها على دورة تدريبيه فى ألمانيا.

وتولى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر فى عام 1980 وقاد المنتخب المصرى للتأهل لأوليمبياد موسكو عام 1980 كما قاد الفريق فى نهائيات الامم الأفريقية بنيجيريا فى نفس العام وكانت مصر قاب قوسين او أدنى من التأهل للمباراة النهائية بالبطولة لولا الخسارة امام الجزائر بركلات الترجيح .

وفى عام 1981 عمل عبدالمنعم الحاج مديرا فنيا لنادى الريان القطرى وحقق معه درع الدورى والكأس وعين بعدها مديرا فنيا لمنتخب العرب .

ثم إتجه الحاج للمجال الإدارى وعمل عضوا بالإتحاد المصرى لكرة القدم فى عام 1990 كما إنتخب فى عام 1993 رئيسا لنادى الترسانة وإستمر حتى عام 1998 ليعمل بعدها رئيسا لمنطقة القاهرة ورئيسا للجنة المدربين ثم وكيلا لنقابة المهن الرياضية ثم مديرا لمعهد التثقيف الرياضى المهنى .