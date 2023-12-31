شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تعديل عقد محمد الشناوى لمواجهة إغراءات الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي بدء رحلة التفاوض مع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق خلال الفترة المقبلة لتعديل عقده ليستمر مع النادي سنوات مقبلة، بالإضافة إلى رفع قيمة عقد الحارس الدولي بما يتناسب مع مكانته الحالية بالفريق، باعتباره أفضل حارس في مصر وأفريقيا، وصاحب دور مؤثر فى البطولات التي حصدها المارد الأحمر على مدار السنوات الماضية.

ورغم أن عقد الشناوي مع الأهلي مازال مستمرا حتى يوليو 2025 إلا أن إدارة النادي ترغب فى تعديل عقده ورفعه مالياً ليكون الأعلى بين لاعبي الأهلي، وربما فى مصر، خاصة أن الشناوي ضرب مثالاً فى الالتزام والتضحية أكثر من مرة حينما رفض عروضا مُغرية كثيرة من الخارج تقديراً للأهلي وجمهوره، حيث رفض الحارس الدولي عرضاً من ناديي النصر والأهلي السعوديين بمقابل مالي وصل لـ70 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ويرى مسئولو الأهلي أن الشناوي يستحق تعديل العقد ورفعه مالياً مع تمديده لمدة موسمين أو موسماً على الأقل، وهو ما سيحدث خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ترغب إدارة القلعة الحمراء فى اختيار التوقيت المناسب من أجل حسم ملف تمديد وتعديل عقد الشناوي.

الشناوي البالغ من العمر 35 سنة، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد أو ضمك السعوديين؛ خاصة بعد تألقه الكبير في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها المملكة على أراضيها.