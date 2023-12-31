شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يستعد لإعلان التعاقد مع صفقتين خلال ساعات بدون رحيل لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى يستعد لإعلان التعاقد مع صفقتين خلال الساعات القليلة الجارية عقب فتح باب القيد الشتوى غداً الاثنين.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى يستعد لإعلان التعاقد مع صفقتين عقب فتح باب القيد الشتوى غداً الاثنين، سيعلن مسئولو الأهلى عن صفقة ثم بعد عدة أيام يتم إعلان الصفقة الثانية".

وتابع شوبير: "الصفقة الأولى انتهت كل إجراءاتها يتبقى فقط الرتوش الأخيرة ويوجد خلافات بسيطة لا تذكر، كما أن الصفقتين يحق لهم اللعب بالدوري المصري ولا يعتبروا أجانب ولن يكون الأهلى مجبراً على رحيل أحد لاعبيه الأجانب لقيد الصفقتين".

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا في مرمى فريقه.

سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.