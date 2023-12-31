شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى 2023.. حسين لبيب رئيساً للنادى.. وإيقاف القيد "أزمة الموسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك الكثير من الأحداث خلال عام 2023 على المستوى الإدارى والفنى، من إجراء انتخابات، ورحيل مجلس إدارة، بالإضافة إلى رحيل مدرب وقدوم آخر.

لجنة مؤقتة لإدارة النادى

فى أغسطس الماضى، أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بياناً بشأن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، فى ظل الاعتذارات التى حدثت فى المجلس، وجاء نص بيان من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بشأن نادى الزمالك، بأنه تم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى، وذلك فى ضوء الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة.

وقامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى وهم اللواء حسن موسى حسن عبد الكافى، مديرا تنفيذيا، وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، وأيمن عبد المنعم أبو سريع، مديرا للنشاط الرياضى، وذلك لتسيير شؤون النادى خلال الأيام المقبلة فى ضوء اللوائح والنظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

وتم تعيين حسن موسى رئيسا للجنة ثم تم استبداله من جانب الوزارة بعد عدة ايام قليلة بعماد البنانى والذى تولى المهمة حتى تم إجراء الانتخابات والجمعية العمومية.

انتخابات الجمعية العمومية

فى 20 أكتوبر من العام الجارى عقدت الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذلك إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادى دورة انتخابية، وأسفرت الانتخابات عن انتخاب مجلس برئاسة حسين لبيب وضم المجلس الجديد كلاً من: حسين لبيب، وهشام نصر نائباً وحسام المندوه أميناً للصندوق، وفى العضوية فوق السن، جاء كلاً من: أحمد سليمان وهانى برزى وحسين السيد وعمرو على أدهم ومحمد طارق وهانى شكرى وفى العضوية تحت السن، ضم المجلس، كلاً من: نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى.

فريق الكرة

نجح الزمالك فى التأهل لنهائى بطولة كأس مصر للمرة 42 فى تاريخه، حيث سبق له التواجد فى المشهد النهائى 41 مرة، منهم 28 مرة نجح فى التتويج باللقب، و13 مرة جاء وصيفًا ونجح الزمالك فى العودة من بعيد وتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

التاهل لربع نهائى الكونفدرالية

شارك الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية وتأهل إلى ربع النهائى بعد صدارة المجموعة الثانية التى تضم فرق ساجرادا الانجولى، وسوار الغينى بالإضافة إلى أبو سليم الليبى.

إقالة فيريرا

فى 24 يناير قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى ومعاونيه الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية، على أن يتولى أسامة نبيه المهمة، ثم توصل مسئولو الزمالك، بعد 8 أيام لاتفاق مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق للفريق، على العودة لقيادة الأبيض مرة أخرى.

كلاكيت تانى مرة.. إقالة فيريرا

فى مارس الماضى وجه مجلس الزمالك الشكر للمدير الفنى البرتغالى على الفترة الماضية وما قدمه للنادى منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق بعد أقل من 60 يوم لتوليه المهمة، وفى أبريل تم الإعلان عن التعاقد مع أوسوريو والذى استمر مع الفريق حتى تمت إقالته فى نوفمبر.

إقالة أوسوريو

قرر الزمالك برئاسة حسين لبيب فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، كما تم إقالة مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

تجديد عقد فتوح

نجح مجلس إدارة الزمالك قى تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق بعد الجلسات التى تم عقدها مع اللاعب ووكيله لمدة 3 مواسم ليستمر مع الأبيض، واتفق المجلس مع اللاعب على الموافقة على رحيله والاحتراف خال وصول عرض رسمى يليق باللاعب واسم النادى.

إيقاف القيد.. أزمة الموسم

تعرض الزمالك عام 2023 إلى إيقاف القيد 4 مرات بسبب أحكام صادرة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بعد تلقى شكاوى من جانب اللاعبين والأندية ضد القلعة البيضاء.

قام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال شهر مارس الماضى بإلزام نادى الزمالك، بدفع 838 ألف جنيه مصرى، للإفريقى التونسى، بعد انتقال سيف الجزيرى إلى الفريق قادمًا من المقاولون العرب، بمقابل مادى.

وأخطر "فيفا" الزمالك بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، بسبب عدم تسديد المقابل المادى المستحق، الخاص بحقوق رعاية لاعبه التونسى سيف الدين الجزيرى.

خلال الصيف الماضى تلقى الزمالك خطابا رسميا من «فيفا» بإيقاف النادى من قيد الصفقات الجديدة، بسبب الأموال المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، فى صفقة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف الأبيض وبلغت الغرامة حتى الان مليون و500 الف دولار،ويجرى الزمالك محاولات لتقسيط الغرامة مع سبورتنج لشبونة، كما تم إيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتى تبلغ 180 ألف يورو.

هذا بخلاف أزمة سامسون حيث لم يتم سداد باقى المبلغ، والتى تبلغ 450 ألف دولار، وخلال الفترة الماضية تلقى النادى خطابا يفيد بضرورة سداد المبلغ حتى لا يتعرض الفريق لإيقاف القيد وهو ما تم بالفعل.