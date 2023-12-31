شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بطولات وبرونزية العالم وكهربا الهداف.. حصاد الأهلى فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستحق عام 2023 لقب الموسم الاستثنائى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بعد تحقيق العديد من الإنجازات خلال مشواره محلياً وأفريقياً وعالمياً، بعد خوض العديد من المنافسات والبطولات.

وخاض فريق الكرة بالأهلى فى عام 2023، 68 مباراة حقق 45 فوزاً و15 تعادلاً وتلقى 8 هزائم وسجل لاعبوه 128 هدفاً وتلقت شباكه 51. ويعد محمود عبد المنعم كهربا هو هداف المارد الأحمر هذا العام برصيد 21 هدفاً.

تمكن المارد الأحمر من حصد 5 بطولات محلية وبطولة أفريقية، فقد حقق الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، والسوبر المصرى بالنسخة القديمة والجديدة، ودوري أبطال أفريقيا في عام 2023، بخلاف مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم والذي توج خلالها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية والتي تعد هي الرابعة في تاريخ مشاركات الأحمر في مونديال الأندية.