شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بطولات وبرونزية العالم وكهربا الهداف.. حصاد الأهلى فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستحق عام 2023 لقب الموسم الاستثنائى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بعد تحقيق العديد من الإنجازات خلال مشواره محلياً وأفريقياً وعالمياً، بعد خوض العديد من المنافسات والبطولات.
وخاض فريق الكرة بالأهلى فى عام 2023، 68 مباراة حقق 45 فوزاً و15 تعادلاً وتلقى 8 هزائم وسجل لاعبوه 128 هدفاً وتلقت شباكه 51. ويعد محمود عبد المنعم كهربا هو هداف المارد الأحمر هذا العام برصيد 21 هدفاً.
تمكن المارد الأحمر من حصد 5 بطولات محلية وبطولة أفريقية، فقد حقق الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، والسوبر المصرى بالنسخة القديمة والجديدة، ودوري أبطال أفريقيا في عام 2023، بخلاف مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم والذي توج خلالها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية والتي تعد هي الرابعة في تاريخ مشاركات الأحمر في مونديال الأندية.
نجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه بعد أن فقده في آخر نسختين لصالح الغريم اللدود ناد الزمالك.
كما كان عام 2023 شاهدًا على تتويج المارد الأحمر بلقب الكأس للمرة الـ 38 في تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.
عام 2023 أقيمت خلاله 3 بطولات للسوبر المحلي توج بها الأهلي، الأولى أمام الزمالك وفاز الأحمر بهدفين دون رد فى المباراة، والثانية كانت أمام بيراميدز وفاز المارد الأحمر بهدف دون، البطولة الثالثة كانت أمام مودرن فيوتشر وفاز بها الأحمر 4-2.
استطاع الأهلي استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسره الفريق العام الماضي لصالح الوداد المغربي، قبل أن يعود الأهلي ومن نفس الملعب مركب محمد الخامس ويحصد اللقب والنجمة الحادية عشرة ومواصلة فرض الهيمنة والسيطرة على القارة السمراء متوجًا نفسه على عرش الكرة الأفريقية.
حصد الأهلي في بداية عام 2023 المركز الرابع فى المسابقة، وحقق الفوز في المباراة الأولى على حساب أوكلاند سيتي، ثم سياتل ساوندرز الأمريكي، قبل الهزيمة أمام ريال مدريد «حاصد اللقب»، ثم الهزيمة من فلامينجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.
وفي كأس العالم للأندية والتى أقيمت الشهر الجارى فى المملكة العربية السعودية، ونجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى ربع النهائي أمام فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة في نصف النهائي ليلعب على مباراة صاحب المركز الثالث ويفوز على نظيره أوراوا الياباني 4-2.
بينما خسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.
لم ينجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي أمام صن الجنوب أفريقي لمواجهة الوداد، حيث تعادل الأهلي مع صن داونز دون أهداف في مباراة الإياب بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف والتي أقيمت في بريتوريا.
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