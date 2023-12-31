«إذا خاصم فجر».. سيد معوض يوجه رسالة قوية لـ حازم إمام

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه سيد معوض، لاعب الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا، رسالة قوية إلى حازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو اتحاد الكرة، كما تحدث عن انقطاع علاقته مع محمد بركات زميله السابق في القلعة الحمراء.

وفي تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قال معوض: "منذ فترة بركات غير موجود في حياتي".

وكان الثنائي بركات ومعوض تزاملا على مدار سنوات طويلة في الإسماعيلي ثم الأهلي ومنتخب مصر، ودخلا في شراكة تجارية بمطعم للمأكولات البحرية.

كما أصرّ سيد معوض على توجيه رسالة إلى حازم إمام، حيث قال: "حازم تحدث مع الكابتن شوبير عني دون أن يذكر اسمي، لكن أنا أقول إنه يقصدني. الرسول يقول في حديث إن من صفات المنافقين: إذا خاصم فجر، فأنا مش هبقى كده، وعمري ما هبقى كده وأغلط فيه قدام الناس".

وعلق أحمد حسن مقدم البرنامج قائلا: "أنا أعرف الكواليس لكن مش حابب أذكرها، يمكن حازم زعلان إنك بعتله رسالة زعلته"، ليجيب سيد معوض: "رسالة بيني وبينك يعني بحترمك أكتر، مبحبش اتنين كلوا عيش وملح مع بعض إنهم يتكلموا عن بعض قدام الناس".

وأضاف لاعب الأهلي السابق أنه لم يطلب العمل في المنتخبات ولم يتواصل مع أي شخص داخل المنظومة الكروية، وأنه طرد أشخاص كثيرين من حياته أهمهم محمد بركات.