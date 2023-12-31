الأهلي يعلن تعاقده مع صفقتين جديدتين خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي سيعلن تعاقده مع صفقتين جديدتين خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك فتح باب الانتقالات الشتوية غدا الإثنين.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد، قال شوبير: "الأهلي يستعد لإعلان التعاقد مع صفقتين عقب فتح باب القيد الشتوى غداً الاثنين، سيعلن مسئولو الأهلى عن صفقة ثم بعد عدة أيام يتم إعلان الصفقة الثانية".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "الصفقة الأولى انتهت كل إجراءاتها يتبقى فقط الرتوش الأخيرة ويوجد خلافات بسيطة لا تذكر".

وأكد أحمد شوبير أن "الصفقتين يحق لهم اللعب بالدوري المصري ولا يعتبروا أجانب ولن يكون الأهلى مجبراً على رحيل أحد لاعبيه الأجانب لقيد الصفقتين".

وتقول تقارير صحفية إن الأهلي نجح في التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، نجم نادي مودرن فيوتشر، بجانب دخول النادي في مفاوضات جادة وقوية مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق سيريس الدنماركي.

وتوّج الأهلي مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، في المباراة التي أقيمت بمدينة أبوظبي الإماراتية.