موعد مباراة أرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي الليلة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق أرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا لمهمة قوية بالدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد ، وذلك حين يلتقي مع نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة أرسنال أمام نادي فولهام، اليوم الأحد، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 6:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباراة أرسنال وفولهام عبر قناة Bein Sports HD 1 ، وسيكون أحمد البلوشي معلقًا على أحداث هذه المباراة.

ترتيب أرسنال وفولهام في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل نادي أرسنال المركز الرابع برصيد 40 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، حيث خاض 19 مباراة، أحرز الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 3 مباريات.

ويحتل نادي فولهام المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، حيث خاض 19 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 10 مباريات.