سيد معوض: لن أرد على حازم إمام وطردت محمد بركات من حياتي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة تحذير نارية إلى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما تحدث سيد معوض عن علاقته بنجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد بركات.

قال سيد معوض، خلال برنامج تلفزيوني عبر قناة "dmc": "عايز أوجه رسالة لحازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، هو اتكلم عليا في حلقة كابتن شوبير ومرضاش يقول اسمي، لكن أنا عارف إنه بيتكلم عليا، وأنا هنا هقول اسمه".

وتابع: "أنا بطلع في الإعلام يومين في الأسبوع مع شبانة وبرامج تانية، وسهل عليا جدًا أتكلم، وأقول حقائق كتيرة لو حابب".

وأضاف: "لكن أنا مش هعمل كده مش خوفًا من حد، أنا مبخفشي من أي حد أيًا كان منصبه، لكن في حديث بيقول.. من صفات المنافقين إذا خاصم فجر.. وأنا مش كده وعمري ما هبقى كده، وبراعي العيش والملح".

وعن علاقته بمحمد بركات، أوضح: "علاقتي منقطعة منذ فترة مع محمد بركات، وهو غير موجود في حياتي، ولم أطلب العمل في المنتخبات، ولم أتواصل مع أي شخص، وطردت أشخاصًا كثيرين من حياتي، أهمهم بركات".

واختتم سيد معوض حديثه: "أنا بس حبيت أوضح الرسالة دي إني بطلع وبتكلم وسهل عليا أقول حاجات كتيرة لكني مش هعمل كده".

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