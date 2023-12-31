ياسر رشاد - القاهرة - يستعد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى، للإنتظام فى معسكر منتخب مصر استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر الثلاثاء المقبل الموافق 2 يناير، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، ويقام المعسكر بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

موعد إنضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

ومن المقرر أن يتنظم محمد صلاح فى معسكر منتخب مصر يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وجاء القائمة النهائية لمنتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".