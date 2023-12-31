ثلاثي بالهجوم في تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة فولهام الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي مشتعل يجمع بين فريقي أرسنال ونظيره فولهام، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ويسعي فريق أرسنال بقيادة مدربه مايكل أرتيتا لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لإستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، وخطفها من فريق ليفربول الذي يتربع علي القمة برصيد 42 نقطة، حيث يحتل الجانرز المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وفوزه سيرفعه للنقطة 43 في الصدارة.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة فولهام الليلة

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: زيتيشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل - بن وايت.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - لياندرو تروسارد.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس - بوكايو ساكا.

موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة أرسنال أمام نادي فولهام، اليوم الأحد، في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 6:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباراة أرسنال وفولهام عبر قناة Bein Sports HD 1 ، وسيكون أحمد البلوشي معلقًا على أحداث هذه المباراة.