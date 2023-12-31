أنس أسامة: هدفنا الفوز بالبطولة العربية لسلة لتجنب سيناريو 2017

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أنس أسامة لاعب منتخب مصر لكرة السلة، عن تطلعات الفراعنة بعد تأهلهم لدور الثمانية في البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25، المقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 3 يناير المقبل .

وقال أنس أسامة: "الحمدلله منذ اليوم الأول الذي تجمعنا به، كان لديـنـا هدف واضح وصريح وهو الفوز بالبطولة، فهي تقام على أرضنا".

‎وأضاف، هذه النسخة من البطولة العربية هامة لجميع اللاعبين ، خاصة وأن المنتخب يسعى لتجنب تكرار سيناريو 2017 ، و الذى حصد خلاله الفراعنة المركز الثالث، فهدفنا الفوز باللقب لاستكمال الشكل التصاعدي الذي يسير به المنتخب منذ عام ونصف.

وأكد “ أنس أسامة " أنه على الرغم من رحيل الكندى روى رانا عن تدريب المنتخب، إلا أن الثلاثى وائل بدر و محمد سليم، ورامى جنيدى الذين يتولون المهمة فى الوقت الحالى خلال البطولة، يعملون بنفس الجدية، والأداء يتحسن بشكل ملحوظ للجميع.

‎وعن دخول عناصر جديدة للمنتخب، أشار: "دائما ندفع بعناصر شابة، ويتم منحهم الفرصة خاصة مع مشاركة أحمد ياسر ريحان ومودي داخل الـ 12 امام المنتخب المغربي ، وكل ما يحدث يصب في مصلحة المنتخب الذي يستعد لتصفيات أفريقيا والأولمبياد".

‎واختتم حديثه قائلا: "الأولمبياد خطوة كبيرة جدا، مجموعتنا صعبة ولكن مفيش حاجة بعيدة على ربنا خصوصا أننا بنخلص العمل، والجميع يحضر نفسه للحدث الكبير

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا في ربع نهائي البطولة العربية غداً الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.2017