جدول مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي، حيث توقفت معظم مسابقات الدوريات المختلفة، بسبب الاحتفال بأعياد الميلاد (الكريسماس).

ويلتقي فريقي آرسنال مع نظيره فولهام، بينما يلتقي توتنهام هوتسبير ضد بورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة 20 من "البريميرليج".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

فولهام ضد آرسنال، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

توتنهام هوتسبير ضد بورنموث، تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول برصيد 42 نقطة.

أستون فيلا برصيد 42 نقطة.

مانشستر سيتي برصيد 40 نقطة.

آرسنال برصيد 40 نقطة.

توتنهام برصيد 36 نقطة.

وست هام برصيد 33 نقطة.

مانشستر يونايتد برصيد 31 نقطة.

برايتون برصيد 30 نقطة.

نيوكاسل يونايتد برصيد 29 نقطة.

تشيلسي برصيد 28 نقطة.

ولفرهامبتون برصيد 28 نقطة.

بورنموث برصيد 25 نقطة.

فولهام برصيد 21 نقطة.

كريستال بالاس برصيد 21 نقطة.

نوتينجهام فورست برصيد 20 نقطة.

برينتفورد برصيد 19 نقطة.

إيفرتون برصيد 16 نقطة.

لوتون تاون برصيد 15 نقطة.

بيرنلي برصيد 11 نقطة.

شيفيلد يونايتد برصيد 9 نقاط.