بسبب أنشيلوتي..الغموض يخيم على مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، مصير الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، من الاستمرار أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده.

وأثار لوكا مودريتش قلق جماهير ريال مدريد في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأنباء التي ربطت بينه وبين الانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو المقبل.

ويرتبط لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع ناد بالمجان في يناير المقبل، خاصة في ظل اهتمام الأندية السعودية بالحصول على خدماته.

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وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مصير مودريتش أصبح معروفًا مع ريال مدريد، خاصة بعد تجديد تعاقدهم مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لعامين إضافيين.

وأكدت الصحيفة أن بقاء أنشيلوتي يزيد من فرص مشاركة مودريتش في المباريات وعدم تهميش دوره.

وعن عدم فتح ملف تجديد التعاقد، أكدت أنه شيء لا يدعو للقلق، خاصة وأن مودريتش من أساطير النادي، وقبل التجديد الأخيرة تم الإعلان عنه قبل أسابيع قليلة من انتهاء التعاقد.