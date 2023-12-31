نفسي ألبس قفازات الشناوي.. رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني إلى الاهلي

وجه طفل فلسطيني رسالة مؤثرة إلى النادي الاهلي، وقائده محمد الشناوي وحارس مرماه، بعد إصابته ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه للقصف في قطاع غزة.

وقال علي إسماعيل الطفل الفلسطيني:” كان نفسي ألبس قفازات الاهلي وحذائه وطاقمه الرسمي، ولكن في النهاية لبست هالقفازات والحذاء (في إشارة إلى الجبس)”.

وتعرض منزل علي إسماعيل للقصف من قبل قوات الاحتلال، ليتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة.

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وأضاف الطفل الفلسطيني:” أنا بحب النادي الاهلي وهو قدوتي، خدوني عندكم مع اختي وخالتي وعمي وابن خالي (ما تبقى من أسرته)، عالجوني بس وأشوف محمد الشناوي قدوتي وقدوة كل شخص يحب الاهلي”.

وتابع:” أتمنى أصير حارس مرمى النادي الاهلي مثل محمد الشناوي، وكنت أتمنى لبس زيه وقفازاته، كانت أحلامي كلها السفر على مصر فقط لكي أشجع النادي واتدرب معهم، أتابع مبارياته ودائمًا يبيضوا وجهنا ولا يسودوه في أي لقاء “.