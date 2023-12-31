وفاة مدرب منتخب مصر السابق

أعلن الترسانة صباح اليوم الأحد، وفاة عبد المنعم الحاج رئيس النادي السابق ومدرب منتخب السابق في القرن الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا قال من خلاله:” ينعى نادي الترسانة الرياضي برئاسة النائب طارق سعيد حسانين؛ والسادة أعضاء هيئة المكتب والسادة أعضاء مجلس الإدارة “.

وأضاف:” والسيد اللواء مدير عام النادي والسادة مديري الإدارات وجميع الموظفين والعاملين بالنادي؛ بخالص التعازي في وفاة اللواء عبد المنعم الحاج، رئيس نادى الترسانة الرياضي الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق ومدرب المنتخب المصرى السابق”.

واختتم:” سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وانا اليه راجعون”.

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وتولى عبد المنعم الحاج تدريب منتخب مصر في 1980، وقاده للتأهل إلى أوليمبياد موسكو عام 1980 كما قاده فى نهائيات الامم الأفريقية بنيجيريا فى نفس العام.

وفى عام 1981 عمل عبد المنعم الحاج مديرا فنيا لنادى الريان القطرى وحقق معه درع الدورى والكأس وعين بعدها مديرا فنيا لمنتخب العرب.