محمد النني يشعل الصراع بين الأندية التركية والسعودية

أشعل محمد النني نجم منتخب مصر ونادي أرسنال، الصراع بين الأندية التركية والسعودية، قبل فتح باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رسميًا.

وكانت بعض التقارير الصحيفة أشارت إلى اقتراب محمد النني من العودة إلى الدوري التركي من جديد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت أن نادي طرابزون التركي بمساعي مع محمود حسن تريزيجيه، يستهدف التعاقد مع النني، قبل أن تدخل الأندية السعودية في الصفقة.

وفجر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في شئون الانتقالات بشبكة “سكاي سبورتس”، المفاجأة اليوم الأحد حول مستقبل النني.

وقال الصحفي الإيطالي، أن الأندية السعودية تستهدف التعاقد مع محمد النني:” ناديي بشكتاش وجالاتا سراي من الدوري التركي، بالإضافة لبعض الأندية في الدوري السعودي، تدرس إمكانية التعاقد مع النني “.

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وجاء النني على رأس قائمة منتخب مصر النهائية، التي تستعد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها المقبلة، والتي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.