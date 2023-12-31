بعد التصريحات النارية المتبادلة.. التفاصيل الكاملة لأزمة سيد معوض مع حازم إمام

أطلق سيد معوض نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، قذائفه للرد على حازم إمام لاعب الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي.

ونشبت أزمة بين سيد معوض وحازم إمام، لم تضح ملامحها سوى بتصريحات نجم الاهلي السابق الأخيرة، للرد على اتهامات الأخير.

تصريحات حازم إمام تشعل غضب معوض

وقال حازم إمام في تصريحاته لبرنامج “ملعب أون” على قناة “أون تايم سبورتس”:” زعلت من أحد الأشخاص لأنه تجاوز في حقي، بسبب عدم اختياره في منتخب الناشئين “.

وأضاف:” هذا الشخص أرسل لي رسائل، لم أتخيل إن دماغه صغيرة كده، ولكنه لا يعلم أن المدرب محكوم بقرارته، والأزمة ليست شخصية ولكنها ترشيحات “.

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رد ناري من سيد معوض

ومن جانبه رد سيد معوض على تصريحاته، خلال استضافته في برنامج “الكابتن” قائلًا:” هوجه رسالة لحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، هو اتكلم علي في حلقه كابتن شوبير ورفض يقول اسمي لكنني عارف أنه بيتكلم عليا وأنا هنا هقول اسمه “.

وأضاف:” أنا بظهر في الإعلام يومين في الأسبوع مع شبانة وبرامج تانية، وسهل عليا اتكلم وأقول حقائق كثيرة، لكن أنا مش هعمل كده مش خوفًا من أحد، أنا لا أخاف من أي شخص أيا كان منصبه لكن في حديث بيقول “من صفات المنافقين إذا خاصم فجر”.. وانا مش كده وعمري ما هبقى كده وبراعي العيش والملح، أنا بس حبيت اوضح الرسالة دي إني بطلع وبتكلم وسهل عليا اقول حاجات كتيرة لكني مش هعمل كدة”.