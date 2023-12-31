صراع بين ثلاثي الدوري السعودي على ضم نجم الدوري الفرنسي

أشتعل الصراع بين أندية الدوري السعودي على ضم جوكر منتخب المغرب عز الدين أوناحي، لاعب فريق مارسيليا الفرنسي.

بحسب ما ذكره موقع “فوت ميركاتو” ترغب العديد من أندية دوري روشن في التعاقد مع عز الدين أوناحي لاعب فريق أولمبي مارسيليا في موسم الانتقالات الشتوبة القادمة.

وأوضحت التقارير أن ناديا الاتحاد والشباب يرغبان في التعاقد مع النجم المغربي، كما أنه يوجد إهتمام من الهلال والاهلي السعودي بالإضافة إلى الدحيل القطري.

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ويسعى نادي مارسيليا لبيع أوناحي في يناير بسبب حاجة الفريق إلى الأموال ولكن لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن.

الجدير بالذكر أن أوناحي انتقل إلى مارسيليا في يناير الماضي قادماً من انجية الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 10 مليون يورو، بعد تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم للاندية 2022.

وكانت العديد من أندية الدوري الإنجليزي قد أبدت إهتمامها بضم اللاعب في الصيف الماضي كان أبرزها برينتفورد ولكن لم يقدم العرض المالي المطلوب من مارسيليا والذي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.