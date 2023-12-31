دهشت من استبعاد هذا اللاعب.. مجدي عبدالغني ينتقد ضم حارس الزمالك للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، قرار ضم محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك لقائمة منتخب مصر النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

قال مجدي عبدالغني في برنامجه عبر قناة "الشمس": "انضمام محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لمنتخب مصر يعد أمر غريب خاصة أن اللاعب لم يشارك مع فريقه طوال الفترة الماضية بجانب تراجع مستواه".

وأضاف: "عبد الغني":" كان من المفترض عدم ضم محمد صبحي لأنه حارس ليس علي مستوى منتخب مصر في الفترة الحالية وبعيد عن نادي الزمالك بسبب أزمة الخروج من المعسكر بجانب أيضا أنه مستواه ضعيف".

وأوضح: "اندهشت من استبعاد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي وهو قرار غريب للغاية لأن روي فيتوريا كان يحتاج لخدماته عن أحمد حسن كوكا".