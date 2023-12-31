"لو عندي شغلانة تاني كنت سبت الكورة".. جنش يكشف كواليس رحيله من الزمالك: اتكسرت

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لنادي فيوتشر، عن فترة تركه الزمالك، بعدما حقق العديد من الإنجازات داخل النادي الأبيض.

قال محمود جنش في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا لو كان عندي شغل تاني بعد رحيلي عن الزمالك كنت هسيب كرة القدم خالص"

أضاف: "أنا بعيدًا عن الضحك، أنا عاطفي نوعًا ما، والزمالك بيتي، وكسرني رحيلي عنه، واتقال عليا أمور كثيرة غير صحيحة رغم اني كنت مصاب وقتها أصلا".

أوضح: "بعد ما سبت الزمالك كنت مدمر، أنا كان من ضمن أهداف حياتي إني أنهي مسيرتي في الزمالك، والدليل إن عقودي في النادي كانت ضعيفة جدًا، أنا كنت باخد 150 ألف جنيه ثم 200 ألف ثم 250 ألف ثم 350 ألف وأكثر رقم أخذته 450 ألف جنيه في الموسم

أردف: "بعد ما خدنا الدوري والكأس خدت مليون جنيه ثم مليون و800 ألف جنيه وأقصى مبلغ خدته من الزمالك 2 مليون و200 ألف جنيه، كان في آخر موسم ليا، وتقريبًا كانت مكافأة نهاية الخدمة".

أكمل: "أنا مليش حد في السوشيال ميديا يدافع عني ولا صحفيين يتكلموا عني، غالبا هما مش بيحبوني، وأنا دائما أركز في شغلي بس، في موقف حصل معايا، كان في واحد بيهاجمني سواء بلعب أو حتى لا مع الفريق وأكون مصاب وفي بيتي والاقيه بيشتمني أنا، بعدها كابتن مدحت عبد الهادي تواصل مع الشخص ده وقال له ليه بتقول كده دائمًا على جنش .. قال له لأنه مبيردش عليا".