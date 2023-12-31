"أنا جبل مبتهزش".. مدرب الزمالك يكذب هؤلاء: مفاوضتش شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد عبدالمنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة تصريحاته بشأن التفاوض مع مصطفى شوبير لضمه نجله للنادي الأبيض.

قال "عبدالمنصف" خلال برنامج تلفزيوني عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعض الصفحات الموجهة تحاول إثارة الأزمات ليا بسبب تصريحاتي رغم إني أول مرة أطلع أصلا من زمان في أي برنامج".

أوضح: "ما تم تردد كذب، ولم أتفاوض لضم مصطفى شوبير، أنا اتسألت لو قدامي فرصة الاختيار بين مصطفى شوبير وحمزة علاء من الأهلي اختار مين؟.. قلت إن الثنائي حارسين مميزين، ولكن عندي الثنائي عبدالرحمن نفادي ومعاذ علاء الدين، وهما مستقبل حراسة مرمى الزمالك".

أضاف: "كلامي عن تفاوضي مع كابتن أحمد شوبير كان مجرد هزار، الكلام ده أصلا كان قديم كابتن شوبير كان بيكلمني يباركلي على حاجة فكنت سامع أن في عروض لمصطفى نجله فقولتله بهزار وهو قالي لا طبعا هو أهلاوي".

أكمل: "أنا مليش يد في التفاوض أصلا إزاي اتفاوض مع حارس عن طريق والده مش النادي بتاعه وإزاي والقيد عندنا مقفول أصلا، أنا بقول رأيي بصفتي مدرب حراس مرمى".

أردف: "أنا اسمي محمد عبدالمنصف أكثر لاعب لعب في الدوري المصري 26 موسم وأكثر عدد مباريات، وواخد 17 بطولة وواخد 3 كأس أمم أفريقيا ونافست مالديني ونافست جيجز وتوتي في أرقام قياسية ومن حقي أقول رأيي ولازم أدعم الحراس الصغيرين لإن ده دورنا أصلا ومينفعش يبقى في ألوان في رأينا".

وأتم تصريحاته: "إحنا قولنا في مجلس إدارة جديد للزمالك وبنفتح صفحة جديدة ومش عايزين تعصب، يا جماعة صدقوني عبدالمنصف ده جبل مهما اتقال عليا ولا بتهز وطول عمري كنت في المباريات بتشتم وبتهاجم ولا بتهز وبارد جدا وبعلم الحراس بتوعي كده ومش بتأثر بالكلام ده ولا الحملات".