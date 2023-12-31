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صراع تركي سعودي لضم محمد النني في يناير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يجذب المصري محمد النني لاعب خط وسط أرسنال أنظار بعض الأندية الأوروبية والسعودية من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن نادي طرابزون سبور التركي يراقب وضع النني مع أرسنال، لتدعيم صفوف الفريق خلال انتقالات شهر يناير.

ويحرص أيضا نادي بشكتاش وجالطة سراي على التعاقد مع لاعب خط وسط منتخب مصر، بجانب بعض الأندية في دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر، انضم محمد النني إلى الجانرز في موسم 2015/16 قادما من نادي بازل السويسري، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 13 مليون يورو.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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