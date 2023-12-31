"طردته من حياتي".. مصدر يكشف سر تصريحات سيد معوض ضد محمد بركات

محمد اسماعيل - القاهرة - خرج سيد معوض نجم الأهلي السابق، بتصريحات مثيرة، أمس ضد محمد بركات زميله السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرح سيد معوض في برنامج الكابين عبر قناة "dmc" قائلا: "العلاقة بيني وبين محمد بركات انتهت منذ فترة وهناك أشخاص طردتهم من حياتي وعلى رأسهم بركات.

وقوبلت هذه التصريحات بإثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل العلاقة القوية بين الثنائي بركات وسيد معوض، منذ كانا زملاء في النادي الأهلي، وظهر ذلك خلال تواجدهم في العديد من البرامج التلفزيونية.

وفي المقابل، كشف مصدر مقرب من الطرفين، أن سبب انقلاب العلاقة بين بركات وسيد معوض، يعود لعدم تعيين "معوض" في الجهاز الفني لأحد المنتخبات الأولمبي أو الأول، مثلما كان متفق عليه.

وأوضح المصدر، أن سيد معوض فوجئ بعدم تواجده في أحد الأجهزة الفنية للمنتخب الأول أو الأولمبي، وتم تجاهل اتصالاته من قبل صديقه محمد بركات.

وأضاف المصدر، أن معوض اشتكى من هذا الأمر، لأحد الأصدقاء الآخرين، الذي حاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولكن الأخير رفض كل محاولات الصلح.