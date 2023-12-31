شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التايكوندو فى 2023.. بطولات وألقاب وتأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق التايكوندو العديد من الإنجازات فى مختلف البطولات خلال عام 2023، حيث تأهل سيف عيسى بطل المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد باريس بالتتويج بفضية نهائى بطولة الجائزة الكبرى بمانشستر، كما تأهلت سلمى على إلى البارالمبياد بعد التتويج بفضية الجائزة الكبرى

بطولة كأس العرب والفجيرة، تحقق 11 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات، و3 فضيات، و4 برونزيات، مع احتلال المركز الثانى فى الترتيب العام

وفى بطولة كأس الرئيس وبطولة تركيا المفتوحة حقق لاعبو الباراتايكوندو 3 ميداليات مقسمة إلى فضية وبرونزيتان.

بطولة مصر الدولية ناشئين وكبار وشباب، حقق التايكوندو 42 ميدالية مقسمة إلى 14 ذهبية، و11 فضية، بالإضافة إلى 17 برونزية وتصدر منتخب الرجال المركز الأول والترتيب العام.

وبالنسبة للباراتايكوندو حققوا خلال البطولة 17 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 5 ذهب، و3 فضة، و9 برونز.

بطولة العالم

حقق المنتخب ميداليتين فى البطولة عن طريق سيف عيسى برونزية وشهد سامى برونزية تاريخية غائبة عن المنتخب منذ 18 عاما.

بطولة الجائزة الكبرى

حققت اية شحاتة ميدالية برونزية تاريخية وهى الأولى لمصر على صعيد السيدات ببطولات الجائزة الكبرى للتايكوندو بعد غياب 4 أعوام منذ برونزية هداية ملاك التى حصدتها عام 2019 ببطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت وقتها فى روما أيضا.

سلمى على حققت ذهبية الجائزة الكبرى وفضية بطولة العالم، لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز بميدالية ببطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو.

بطولة أفريقيا

حقق التايكوندو 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين و4 فشيات و7 برونز، محتلا المركز الثانى .