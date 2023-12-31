شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي لاعب النادي المصري يُرزق بمولوده "تيم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رُزق باهر المحمدي، لاعب النادي المصري، بمولوده تيم، ونشر باهر المحمدي صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام معلقا: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه رزقنا الله بـ تيم باهر المحمدي".

وفى سياق مختلف، يختتم فريق المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر المدير الفني، استعداداته اليوم لمواجهة النادي الإسماعيلي، في ديربي القناة، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين في السابعة مساء غد الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري Nile.

ومن المقرر أن يعلن علي ماهر عن قائمة الفريق لمواجهة الدراويش عقب انتهاء المران الأخير، وكان مدرب المصري قد وعد نجوم الدكة بالفريق، وفي مقدمتهم يوسف الجوهري وأحمد عيد، بفرصة في المشاركة في المباريات المقبلة بالدوري.

وقام الجهاز الفني للنادي المصري، بمراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي، وآخرها مواجهة إنبي والتي انتهت بهزيمة الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل مواجهة الاثنين.

كما صرف مجلس إدارة المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، وفي مقدمتهم النيجيري إيزي إيميكا، وذلك لانهاء أزمة اللاعب التي تصدرت المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد وكيله بشكوى النادي لفسخ العقد، لينهي النادي البورسعيدي جميع الأزمات المادية قبل اللقاء المرتقب أمام الإسماعيلي، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين في مباريات الدوري لاستمرار الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.



باهر المحمدي



باهر المحمدى يرزق بمولوده "تيم"