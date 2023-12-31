شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يستعدون لبدء الموسم الكروى.. محمود حمدى الونش الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام وتتوقف بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" بسبب بداية استعدادات منتخب مصر لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت إيفوار، والتى تنطلق 13 يناير 2024 وتختتم 11 فبراير.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كلا من غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح الفراعنة المواجهات بملاقاة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وهناك بعض اللاعبين سيعودون للمشاركة مع أنديتهم عقب انتهاء التوقف الدولى منذ بداية الموسم، حيث كان يعانى بعضهم من إصابات أو الإيقاف لمدة طويلة، نرصدهم فى السطور التالية..

محمود حمدى "الونش"

غاب محمود حمدى "الونش" مدافع فريق الزمالك عن القلعة البيضاء بسبب الإصابة بالرباط الصليبى منذ ما يقرب من 7 أشهر.

رامى صبرى

يخوض رامى صبرى مدافع فريق فاركو بعض التدريبات التأهلية حالياً لرفع الكفاءة البدنية وذلك عقب تعرضه للإصابة في الرباط الصليبى الموسم الماضى، والمشاركة مع الفريق السكندرى بداية من شهر فبراير المقبل.

محمد هلال

شارك محمد هلال صانع ألعاب فريق البنك الاهلى في التدريبات الجماعية للفريقاستعدادا للعودة مرة أخرى للمشاركة فى المباريات الرسمية عقب انتهاء الإيقاف الذى تعرض له اللاعب لمدة 6 أشهر الماضية بسبب المنشطات.