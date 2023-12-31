شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد محمد مخلوف عن الإسماعيلى فى مواجهة المصرى بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الإسماعيلى ، بقيادة إيهاب جلال، خدمات محمد مخلوف أمام المصرى فى المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويغيب محمد مخلوف عن الإسماعيلى بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من تجدد إصابة منشأ عضلة الضامة التي حرمت اللاعب من التواجد مع الفريق في مباراة إنبى الماضية والتى خسرها الفريق بهدف نظيف.

ويخوض محمد مخلوف المرحلة الأخيرة من التعافى من الإصابة ليكون جاهزا للمشاركة مع الإسماعيلى في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها شهر يناير خلال مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ويختتم فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بالإسكندرية.