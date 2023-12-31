شكرا لقرائتكم خبر عن ضم صبحى وفتوح واستبعاد ياسر والشحات.. فيتوريا يجيب عن أسئلة قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، النقط فوق الحروب على جميع تساؤلات الشارع الرياضى الخاصة باختيارات قائمة الفراعنة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز التساؤلات على قائمة المنتخب والرد عليها..

ضم محمد صبحى رغم عدم المشاركة وأحمد الشناوى المصاب

رد فيتوريا على تساؤل محمد صبحى بقوله: "أثق في محمد صبحي وإذا شارك اساسياً في اية مباراة قادمة لن تكون قلقاً، محمد صبحي هو مستقبل حراس المرمي في مصر".

وعن أحمد الشناوى: "أحمد الشناوي حارس لديه كفاءة عالية، وبالنسبة لي هو اختياري ومن اللاعبين الذين أقدرهم" وأبو جبل يمتلك خبرات المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، وسبق له المشاركة فى آخر بطولة وقدم مستوى مميز، وهو لاعب يعلم جيدًا طريقة العمل معنا ويقوم بأدواره المحددة.

سبب استبعاد ياسر إبراهيم وضم أحمد سامى

أكد البرتغالى روى فيتوريا، أن لدينا وفرة فى مركز المدافعين، ومن بينهم لاعبان يتخطى طولهما 190 سم، ولدينا ثنائى صغير السن مثل أسامة جلال، كما أن أحمد سامى يسير مثل الساعة السويسرية ويؤدى كل المطلوب منه باحترافية شديدة، واختياراتى فى خط الدفاع تناسب طريقة تفكيرى، وكل اللاعبين الذين اخترتهم مثل الساعة السويسرية.

اختيار عبد الله السعيد رغم اعتزاله واستبعاده من القائمة النهائية

برر روى فيتوريا استبعاده لعبد الله السعيد، قائلا: "إنه أعجب بمستوى عبد الله السعيد لذلك وضعه فى القائمة الأولية التى كانت تضم 55 لاعبًا، حتى لا يغلق الباب أمام ضمه، ويصبح حلا متاحا أمامه فى الاختيارات النهائية".

وأضاف فيتوريا: "أنه فى النهاية الاختيار اتجه للاعب آخر فى القائمة النهائية، مشيرًا إلى أنه يسعى فى الاختيارات لإرضاء ضميره، والبحث عن مصلحة المنتخب فى المقام الأول".

استبعاد حسين الشحات

قال فيتوريا عن استبعاد الشحات: "الشحات خضع لفحص طبى للتأكد من مستوى الإصابة، ولم تظهر نتائج هذا الفحص حتى الآن، وأعتقد أن الوقت غير كافٍ بالنسبة لنا، وفى مركزه يوجد أكثر من عنصر متاح بالنسبة لنا، ولم أكن أريد تأخير القائمة".

ضم أحمد فتوح

وأوضح فيتوريا سبب ضم أحمد فتوح قائلا: "طبيعي أن المنافسة هذه المرة ستكون صعبة، فكرت كثيراً فى مسألة فتوح، ولكنه لاعب أنا معجب به على المستوى الفني، وأعتقد أنه سيكون لديه إجابة طيبة على ثقتى به، وسيكون لاعباً مستقبلياً لمصر ونراهن عليه".