شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل صلاح محسن.. تفاصيل التطورات الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل التطورات الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لصفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الحالى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "تأكد انضمام صلاح محسن لصفوف مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلى، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات كولر فى الفترة الماضية".

وأضاف شوبير، "كولر تمسك بخطوة بقاء خالد عبد الفتاح مع الأهلى، وأبلغ الإدارة برغبته فى استمرار مدافع الفريق، ورفض التفريط فيه ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد".

وتابع شوبير، "كريم نيدفيد لا يمانع الرحيل عن النادي الأهلي، ولكنه طلب الخروج بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة".

وأكمل شوبير، "بعد الاتفاق على صلاح محسن، الأمور تسير فى الوقت الحالي نحو انتقال بعض العناصر الصغيرة فى السن من فريق الشباب فى النادى الأهلي إلى صفوف فريق فيوتشر تمهيداً لتوقيع العقود وإعلان الصفقة بشكل رسمى".