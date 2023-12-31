20 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى للقاء المصري.. جمعة وباسم مرسى الأبرز

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة المصري البورسعيدى غدًا بالدوري، وضمت القائمة 20 لاعبًا هم: "أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقى وحمدى النقاز وعصام صبحى وكريم عرفات وأحمد محسن وعماد حمدى ومحمد حسن وصالح جمعة وعمر الساعى ونادر فرج ومحمود الشبراوى ومروان حمدى وياو أنور وعبد الرحمن مجدى وحازم مرسى وباسم مرسى".

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

في شأن آخر، حذر إيهاب جلال مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب في المصري البورسعيدى وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.