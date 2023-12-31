شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى الطلائع راحة 48 ساعة بعد الفوز على زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 48 ساعة عقب الفوز على زد فى الدوري، فمن المقرر أن يعود الطلائع لتدريباته الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد إف سى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).

وسجل هدف المباراة الوحيد موسى دياورا مهاجم فريق طلائع الجيش، فى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك على لطفى حارس مرمى فريق زد إف سى.

وتتوقف مسابقة الدوري عقب نهاية مباريات الجولة الحادية عشرة للمسابقة بسبب انشغال منتخب مصر بالمشاركة فى كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار.

ويحتل الطلائع المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.