شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الهداف و8 انتصارات و23 هدفا.. حصاد منتخب مصر فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا 10 مباريات خلال عام 2023، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل فى لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبو الفراعنة 23 هدفاً وتلقت شباكهم 5.

ويعد محمد صلاح قائد منتخب مصر هو هداف المنتخب الوطنى فى 2023 برصيد 6 أهداف، يليه محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.