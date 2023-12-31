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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الهداف و8 انتصارات و23 هدفا.. حصاد منتخب مصر فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا 10 مباريات خلال عام 2023، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل فى لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبو الفراعنة 23 هدفاً وتلقت شباكهم 5.
ويعد محمد صلاح قائد منتخب مصر هو هداف المنتخب الوطنى فى 2023 برصيد 6 أهداف، يليه محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف.
ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.
أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.
محمد صلاح
الجولة الأولى:
مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024
الجولة الثانية:
مصر vs غانا – 18 يناير 2024
الجولة الثالثة:
مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024
يذكر أنه حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفى حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.
وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.
أمم أفريقيا 2024
المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا وجاء المجموعات الكاملة لأمم أفريقيا كالتالي..
المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا
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