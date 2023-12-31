شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة: سنفوز بلقب البطولة العربية للسلة لتجنب سيناريو 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أنس أسامة، لاعب منتخب كرة السلة ونادى الاتحاد السكندرى، أهداف منتخب السلة، بعد التأهل لربع نهائى البطولة العربية للمنتخبات فى نسختها الـ 25 المقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 3 يناير المقبل.

و‎قال أنس أسامة، فى تصريحات صحفية، إن الهدف واضح لدى جميع اللاعبين، منذ أول يوم للتجمع استعدادا للبطولة، وهو الفوز باللقب، خاصة أنها تقام على أرض مصر ووسط جمهورنا.

وأضاف أنس اسامة أن هذه النسخة من البطولة العربية مهمة لجميع اللاعبين، خاصة أن المنتخب يسعى لتجنب تكرار سيناريو 2017، والذى حصد خلاله الفراعنة المركز الثالث، فهدفنا الفوز باللقب لاستكمال تطور وإنجازات المنتخب.

‎وأكد لاعب المنتخب أنه على الرغم من رحيل الكندى روى رانا عن تدريب المنتخب، إلا أن الثلاثى وائل بدر ومحمد سليم، ورامى جنيدى الذين يتولون المهمة فى الوقت الحالى خلال البطولة، يعملون بنفس الجدية، والأداء يتحسن بشكل ملحوظ للجميع.

‎وأشار أنس أن المنتخب دائما يشهد الدفع بعناصر شابة، وخلال البطولة نجد مشاركة كل من أحمد ياسر ريحان وأحمد ياسر مودى فى القائمة ، كما أن إصابة عمرة وهران لاعب المنتخب منحت الفرصة لمشاركة لاعبين جدد فى المباريات ، وهو ما يصب فى مصلحة فراعنة السلة ، خاصة وأن المنتخب يستعد للملحق العالمى المؤهل للأولمبياد.