شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات على طاولة الزمالك تبحث عن حل فى فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك لحسم ملفات مهمة فى فترة التوقف الدولى المقبلة، والتي يخوض فيها منتخبنا الوطنى منافسات كأس الأمم الأفريقية، ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى استغلال هذا الوقت لوضع الرتوش النهائية والحلول على بعض القضايا المعلقة وتذليل العقبات أمام الفريق الأبيض، وعلى رأسها أزمة القيد.

تجديد عقود اللاعبين

يقف مسئولو نادى الزمالك أمام تحدٍ جديدٍ فى الفترة الحالية، يتمثل في تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم ويصبح من حقهم التوقيع لأى نادٍ بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء، وهم محمد أشرف روقا، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عواد، محمد صبحي، يوسف أوباما، محمود علاء، ومحمد عبد الغني.

أزمة إيقاف القيد

بات مسئولو نادى الزمالك مطالبين بجمع أكثر من 60 مليون جنيه لحل أزمة القيد في القلعة البيضاء قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل البدء في التفاوض مع اللاعبين الذين على رادارالنادى وسد أوجه العجز والنقص في الفريق.

وأصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى وقت سابق، قراراً بإيقاف القيد فى القلعة البيضاء بسبب ست جهات على رأسها نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى الذى يحق له الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون دولار، ما يعادل 46 مليون ونصف المليون جنيه مصرى.

كما يحق للغاني بنجامين أتشمبونج 270 ألف دولار، ووادي دجلة وله 7 آلاف دولار حق رعاية السنغالى إبراهيما نداي، و11 ألف دولار لنادٍ نيجيري حق رعاية سامسون أوكينولا، بما يعادل 288 ألف دولار ما يساوى قيمة 8 ملايين و925 ألف جنيه مصرى، ومستحقات مساعدى فيريرا مدرب الزمالك السابق و450 ألف مستحقات نادى كاركاس الفنزويلي في صفقة سامسون.

مصير محمد صبحى

يحاول مسئولو نادى الزمالك استغلال فترة التوقف الدولى في حسم مصير محمد صبحى، حيث تنظر الإدارة العروض المناسبة له أو التجديد ثم بيعه لتحقيق أقصى استفادة مالية.